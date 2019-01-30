أخبار مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 فيلاينى يقترب من الدورى الصينى

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جدة - عمرو شويل فقد مانشستر يونايتد أول نقطتين له فى الدورى الإنجليزى منذ تولى أولى جونار سولشاير مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه مورينيو، بعد التعادل أمس الثلاثاء مع بيرنلى 2-2 فى الجولة الـ 24 من المسابقة.
فيلاينى يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد للدورى الصينى
كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن الدولى البلجيكى مروان فيلاينى لاعب مانشستر يونايتد علبى وشك مغادرة الفريق الإنجليزى فى موسم الانتقالات الشتوية الجارى.
ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "BBC" أن فيلاينى وافق على البنود الشخصية التى قدمها له نادى شاندونج لونينج الصينى، وبات على مقربة من مغادرة النادى، وخاصة بعد أن بات خارج الحسابات تماما منذ أن تولى أولى جونار سولشاير المهمة.
مروان فيلاينى
تأكد غياب نيمار عن مواجهة مانشستر يونياتد المرتقبة
أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى اليوم، الاربعاء، غياب النجم البرازيلي نيمار عن الملاعب لمدة 10 أسابيع بسبب الاصابة.
تأكد غياب نيمار عن المشاركة في مباراتي باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي المحدد لهما يومي 12 فبراير و6 مارس المقبلين ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا بسبب الاصابة.
وتعرض نيمار للإصابة خلال مشاركته فى مباراة ستراسبورج ضمن منافسات كأس فرنسا الأربعاء الماضى.
ويعاني نيمار من التواء شديد فى الكاحل وآلام فى مشط القدم، بنفس موضع الإصابة القديمة التى أبعدته أكثر من 3 أشهر الموسم الماضى.
نيمار
مانشستر يونايتد يتوصل لإتفاق على تمديد عقد مارسيال 5 سنوات
وفقاً لما نقلته إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، إن أنتونى مارسيال توصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد، على تمديد عقده لمدة 5 سنوات لينتهي فى صيف 2024 بدلاً من صيف 2019.
أوضحت الإذاعة الفرنسية، أن توقيع العقد الرسمي بين أنتونى مارسيال ومانشستر يونايتد سيتم قبل الجمعة المقبل على الأقل.
وقام مانشستر يونايتد، مؤخرًا، بتفعيل خيار تمديد عقد مارسيال لعام إضافي، حيث كان عقده السابق ينتهي في صيف عام 2019، قبل التوصل لاتفاق لبقاء اللاعب لسنوات إضافية.
يذكر أن مارسيال كان من بين أبرز اللاعبين الراغبين فى الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد فى حقبة المدرب السابق جوزيه مورينيو، بسبب علاقته المتوترة مع الأخير، وهو الأمر الذى ما تغير بعد قدوم أولي جونار سولشاير.
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