شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 فيلاينى يقترب من الدورى الصينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فقد مانشستر يونايتد أول نقطتين له فى الدورى الإنجليزى منذ تولى أولى جونار سولشاير مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه مورينيو، بعد التعادل أمس الثلاثاء مع بيرنلى 2-2 فى الجولة الـ 24 من المسابقة.

فيلاينى يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد للدورى الصينى

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن الدولى البلجيكى مروان فيلاينى لاعب مانشستر يونايتد علبى وشك مغادرة الفريق الإنجليزى فى موسم الانتقالات الشتوية الجارى.

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "BBC" أن فيلاينى وافق على البنود الشخصية التى قدمها له نادى شاندونج لونينج الصينى، وبات على مقربة من مغادرة النادى، وخاصة بعد أن بات خارج الحسابات تماما منذ أن تولى أولى جونار سولشاير المهمة.



مروان فيلاينى

تأكد غياب نيمار عن مواجهة مانشستر يونياتد المرتقبة

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى اليوم، الاربعاء، غياب النجم البرازيلي نيمار عن الملاعب لمدة 10 أسابيع بسبب الاصابة.

تأكد غياب نيمار عن المشاركة في مباراتي باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي المحدد لهما يومي 12 فبراير و6 مارس المقبلين ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا بسبب الاصابة.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مشاركته فى مباراة ستراسبورج ضمن منافسات كأس فرنسا الأربعاء الماضى.

ويعاني نيمار من التواء شديد فى الكاحل وآلام فى مشط القدم، بنفس موضع الإصابة القديمة التى أبعدته أكثر من 3 أشهر الموسم الماضى.



نيمار

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