شكرا لقرائتكم جورماهيا الكيني يوجه رسالة تهديد للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق جور ماهيا الكيني فوزا على مواطنه سوني شوجر بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الكيني.

ورفع جور ماهيا رصيده إلى 16 نقطة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق 8 نقاط عن ماثاري يونايتد متصدر الترتيب.

ويستقبل جور ماهيا فريق الزمالك ممثل مصر في بطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل في أولى جولات دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن الزمالك يقع في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتليتكو الأنجولي.