شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 وألبا يمدد تعاقده الشهر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل برشلونة مواجهة نظيره إشبيليه المقرر لها فى العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" فى اياب دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا، بحثا عن الفوز بفارق 3 أهداف من أجل التأهل للدور قبل النهائى بعد خسارته ذهابا 2-0.

البا يقترب من تمديد التعاقد مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن خوردى البا الظهير الأأيس لبرشلونة يبمدد تعاقده مع النادى الكتالونى فى شهر فبراير المقبل، حيث ينتظر البارسا اغلاق الميركاتو الشتوى بنهاية هذا الشهر لتجديد عقد البا الذى يعتبره المدير الفنى ارنستو فالفيردى أولوية قصوى.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه سيكون هناك موعد جديد مع عرض أفضل من السابق والذى لم يتم النظر فيه من جانب الدولى الإسبانى.



خوردى البا

دينيس سواريز يصل لندن للإنضمام إلى أرسنال

وصل دينيس سواريز لاعب برشلونة إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك من أجل الانضمام إلى أرسنال خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن سواريز سينتقل للجانرز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، مع وجود بند خيار الشراء لـ أرسنال مقابل 18 مليون يورو بعد نهاية الموسم.

ويرغب أرسنال فى ضم سواريز ليكون بديلا للويلزى آرون رامسى والذى رفض تمديد تعاقده مع النادى اللندنى بعد نهاية عقده الصيف المقبل.