شكرا لقرائتكم فيفا: سوق الانتقالات تجاوزت 7 مليارات دولار في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاوزت قيمة صفقات انتقالات لاعبي كرة القدم في جميع دول العالم سبعة مليارات دولار للمرة الأولى في عام 2018، حيث سجلت الأندية الإنجليزية أكبر رصيد سلبي بلغ أكثر من مليار دولار.
جاء ذلك في تقرير سنوي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء عن سوق الانتقالات العالمي عام 2018، وقال التقرير إن قيمة صفقات اللاعبين بلغت 7.03 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.3% عن قيمة الصفقات في عام 2017.
وأشار تقرير "فيفا" إلى أن عدد الصفقات التي تمت في العام الماضي وصلت إلى 16533 صفقة، بزيادة قدرها 5.6%، شملت 14186 لاعبا من 175 دولة، وكشف التقرير أيضا أن 31 ناديا فقط من أصل 849 ناديا في العالم، أنفقت أكثر من 50 مليون دولار، لكنها تمثل 56.3 من حجم الإنفاق العالمي.
وأوضح التقرير أن معظم الصفقات التي أبرمت كان النصيب الأكبر منها للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث مثلت 78.2% من إجمالي النفقات، وأضاف "فيفا" أن الدوري الإنجليزي الممتاز أنهى العام الماضي برصيد صافي سلبي ضخم، حيث بلغ العجز في 1.05 مليار دولار، فيما حققت الأندية الفرنسية أكبر رصيد إيجابي في ميزانياتها، بقيمة 467.2 مليون دولار.
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