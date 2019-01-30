شكرا لقرائتكم كلوب بعد اتهام لاعبه بالتمثيل: محمد صلاح ليس "غطاساً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن لاعبه المصري محمد صلاح بعد التعرض لانتقادات بداعي التحايل للحصول على ركلات جزاء.

وتعرض صلاح، الذي شارك في احتساب أربع ركلات جزاء لليفربول في آخر خمس مباريات بالدوري، لانتقادات بعد سقوطه داخل المنطقة للحصول على ركلة جديدة أمام كريستال بالاس لكن الحكم جوناثان موس رفض احتساب الخطأ.

وقال كلوب للصحافيين قبل مواجهة ليستر سيتي يوم الأربعاء: كل الآخرين يمكنهم فعل ذلك من وقت إلى آخر ولا أحد في الواقع يتحدث عن ذلك وتسير الأمور على ما يرام، هناك مواقف أخرى تكون أوضح ولا أحد يتحدث عنها لأن الأمر لا يتعلق بسيتي أو بيونايتد أو ليفربول أو أرسنال أو بتشيلسي.

وضرب كلوب مثلا بعدم تعرض جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي لانتقادات بعدما أخفق في محاولته للحصول على ركلة جزاء أمام ساوثامبتون في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال المدرب الألماني: هل تحدث أي شخص عن جيمي فاردي؟ لقد قفز آنذاك. هل جيمي شخص سيئ بسبب هذا الأمر؟ لا أقول الآن إنه يغطس، وهذا موقف آخر.