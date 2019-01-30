سوق الانتقالات تجاوز 7 مليارات دولار عام 2018

اسماء السيد - كشفت دراسة للاتحاد الدولي في كرة القدم (فيفا) الاربعاء أن الحجم الاجمالي للانفاق في سوق الانتقالات على مستوى العالم تجاوز للمرة الاولى في عام 2108 حاجز الـ 7 مليارات دولار (6،1 مليارات يورو)، تمثل منها قارة اوروبا نسبة 78،2 بالمئة.

وتم العام الماضي في الاجمال تسجيل 16،533 حالة انتقال، تتعلق بـ 14،186 لاعبا من 175 جنسية مختلفة، مقابل مبلغ اجمالي وصل الى 7،03 مليارات دولار، كما فصّل الاتحاد الدولي الذي يسجل جميع الانتقالات عبر النظام الدولي للانتقالات.

وارتفعت نفقات الانتقالات بنسبة 10،3 بالمئة في 2018 مقارنة مع عام 2017.

وانفق 31 ناديا فقط أكثر من 50 مليون دولار، وتمثل هذه الاندية بمفردها أكثر من نصف الانفاق الاجمالي. وأوضح الفيفا أن الاندية المنضوية تحت لواء الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" تمثل نسبة 78،2 بالمئة من هذه الانفاقات.

في المقابل، وبما يتعلق بميزان الايرادات/ النفقات من الانتقالات، تعتبر فرنسا الاكثر استفادة حيث بلغت عائدات الانتقالات 467،2 مليون دولار، فيما وصل العجز في إنكلترا الى 1،05 مليار دولار، وهو الاعلى بين الدول.

وللمرة الاولى منذ عام 2018، توجب على الاندية تقديم معلومات عن انتقالات اللاعبات على أساس النظام العالمي للانتقالات. وفي الاجمالي، تم تسجيل 696 حالة انتقال، بين أندية من 74 اتحادا تتعلق بـ 614 لاعبة من 72 جنسية مختلفة.

ووصلت القيمة الاجمالية لهذه الانتقالات الى 564 ألف دولار (493 الف يورو)، وهو ما اعتبره الفيفا "أن سوق انتقال اللاعبات المحترفات لا يزال في بداياته".