شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون جنيه تعرقل انتقال شيكابالا لـ"المصرى البورسعيدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرقلت صفقة انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، إلى نادى المصرى البورسعيدى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب الاختلاف على المقابل المادي بين الطرفين.

كشف مصدر مطلع الأسباب التى أدت لتعطل اتمام انتقال الفهد الأسمر إلى المصرى، مؤكدًا أن مسئولو النادى البورسعيدى اتفقوا في البداية مع نظرائهم بالقلعة البيضاء على ضم شيكابالا مقابل منحه 2 مليون جنيه في حال انضمامه حتى نهاية الموسم، بخلاف تحمل المصرى قيمة فسخ عقد الفهد الأسمر مع ناديه أبولون اليونانى المقدرة بـ 20 ألف يورو، ثم فوجئوا بطلب الزمالك الحصول على 12 مليون جنيه في حالة بيع شيكابالا نهائيًا، أو 6 ملايين في حالة الإعارة، وهو ما رفضه المصرى البورسعيدى، لتتعثر المفاوضات بين الطرفين.

وكان النادى البورسعيدى يسعى للحصول على خدمات شيكابالا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بناء على طلب إيهاب جلال الذي أبدى رغبته بانضمام "شيكابالا" للمصرى خلال الفترة الحالية، فى إطار خطة تدعيم الفريق ببعض العناصر الجديدة.