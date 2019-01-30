شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : انتظروا حفل افتتاح لبطولة افريقيا يليق بتاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجميع يعمل طوال الوقت من أجل تنظيم بطولة أفريقيا بشكل مميز رغم ضيق الوقت ، مشيرا إلي أن جميع الجهات التنفيذية تعمل في كافة الاتجاهات ومنها حفل افتتاح البطولة الذي سيكون مبهر يليق بتاريخ مصر.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي ان البنية التحتية في مصر مميزة ولكنها تحتاج إلى تطوير مما يحتاج تكلفة مالية عالية، مؤكدا أن الدولة تضع جميع إمكانياتها لخروج البطولة بصورة رائعة .

وقال وزير الرياضة اأه يامل وصول المنتخب إلي الدور النهائي والفوز بكاس البطولة مما يساعد علي خروج التنظيم بشكل مميز.