شاهد لاسارتى ومساعده يناقشان أزمة المصابين قبل لقاء سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى مع مساعده ايجوارين، عددا من الأمور الفنية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر المقام على ملعب التتش بالجزيرة، حيث بحثا خطة استعداد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزاني، وطرق تعويض اللاعبين المصابين الذين تأكد غيابهم عن المواجهة.
ويواجه الأهلى سيمبا التنزانى السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى ثالث مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.
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