شاهد.. الحضرى فى أولى تدريباته مع النجوم استعدادًا للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض اليوم، الأربعاء، عصام الحضرى حارس مرمى النجوم، أولى تدريباته مع الفريق، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 9 فبراير المقبل، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ونشر الحضرى مقطع "فيديو" عبر صفحته الرسمية أثناء خوضه أول تدريباته مع فريق النجوم، حيث ظهر التركيز والعزيمة على السد العالى، لاسيما وإنه أكد أن مواجهة الزمالك ستكون انطلاقة قوية لمشواره مع النجوم.
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