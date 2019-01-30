شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق فوزه الأول فى البطولة العربية للطائرة سيدات على حساب الدفاع المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، فوزه الأول بالبطولة العربية العشرون ، على حساب نظيره الدفاع المغربى بنتيجة 3 / 0 فى رابع أيام البطولة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 فبراير الجارى .

كان فريق الزمالك تلقى الخسارة فى مبارتين متتاليتين فى أول و ثان لقاءاته بالبطولة من الصفاقسى التونسى ثم سبورتنج على التوالى بنتيجة 3 / 0 .

من المقرر أن تحصل الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات غدا الخميس ، قبل أن تستأنف البطولة بمواجهات قوية فى خامس ايام المنافسات بلقاءات بين كلا من ، الصفاقسى التونسى مع سبورتنج و الصيد مع الزمالك و الأهلى المصرى مع المحرق البحرينى .