شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر مواليد 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لمواليد 1997، التي ستقام أيام 3 و 4 و5 و6 فبراير، وذلك على النحو الموضح في الجدول التالي :

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