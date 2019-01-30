شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطلق النسخة الثانية لدورى مراكز الشباب للصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عن انطلاق النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم لعام 2018 / 2019، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام بمركز التعليم المدني بالجزيرة. وشهد المؤتمر حضور عدد من أبطال الصم والبكم ، وطارق سليمان مدرب حراس النادي الاهلي ، مجلس إدارة اللجنة البارالمبية وقيادات وزارة الشباب والرياضة. وشهد المؤتمر ، فقرة استعراضية من ذو الاحتياجات الخاصة علي عدد من الأغاني الوطنية .

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