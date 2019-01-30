شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يضم وليد حسن صانع ألعاب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس ابراهيم صادق اجراءات ضم وليد حسن صانع العاب النادي المصري وذلك علي سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر . جاء توقيع اللاعب علي عقود انتقاله لغزل المحلة عقب الجلسة التي عقدها مع مجلس إدارة النادي بحضور المهندس وليد خليل راعي الفريق وطه السيد المدير الرياضي لغزل المحلة .

ومن المقرر ان ينتظم وليد حسن في تدريبات غزل المحلة بداية من الغد استعدادا لمباراة غزل المحلة امام الاوليمبي السكندري والمقرر لها الخميس بعد القادم بإستاد الاوليمبي بالاسكندرية .

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