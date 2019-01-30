شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف تفاصيل جلسته مع الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تفاصيل جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التي اقيمت مساء اليوم بمركز التعليم المدني بالجزيرة. وأكد وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، أن رئيس النادي الأهلي ناقش بعض الأمور الخاصة بتنظيم القلعة الحمراء لبطولة افريقيا للكرة الطائرة وبطولة أفريقيا لكرة السلة. وأشار وزير الرياضة، إلي ان الجلسة شهدت بحث بعض الأمور الخاصة بفريق كرة القدم ولكن لن يتم الاعلان عنها.

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