بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × ليستر سيتي

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ليستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على كريستال بالاس في الجولة الماضية في الدوري، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت المباراة تألق صلاح، حيث أحرز هدفين.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقا على مان سيتي الوصيف بفارق 4 نقاط، فيما يأتي ليستر في المركز التاسع بـ31 نقطة.

وأمام الريدز فرصة ذهبية الليلة لزيادة فارق النقاط لـ7 مع منافسة المباشر مانشستر سيتي، الذي خسر من نيوكاسل يونايتد، بهدفين لهدف، في حال فوزهم على ليستر.