الخطيب يطلب من وزير الرياضة مضاعفة أعداد الجماهير في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري المصري إلى 10 آلاف متفرج، وبدون حد أقصى في المباريات الإفريقية.

وتسمح وزارة الداخلية باستضافة 5 آلاف مشجع فقط في المباريات المحلية، لكن الخطيب طالب بمضاعفة العدد في المباريات المتبقية في البطولة التي يحمل لقبها الأحمر.

واستند رئيس النادي الأهلي في طلبه إلى نجاح التجربة بالأعداد الحالية، ونجاح قوات الأمن في تلافي حدوث أزمات وصدامات وتأمين الجماهير بشكل مميز.

واستقبل وزير الرياضة في معهد التدريب المدني رئيس النادي الأهلي، كما طالب الخطيب أن يكون الحضور مفتوحاً في المباريات الإفريقية دون حد أقصى، أو على الأقل أن تحضر الجماهير بسعة 75%.

وأكد الخطيب أن موافقة وزارة الرياضة على مطالبه ستكون دعماً لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية واستعداداً لها، حيث ستكون الملاعب متاحة للحضور بالسعة الرسمية والكاملة لها.