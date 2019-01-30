جور ماهيا يفوز في الدوري المحلي استعدادًا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هادي المدني:
فاز جو ماهيا الكيني على سوني شوجر بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء ضمن الجولة التاسعة من الدوري الكيني.
تقدم جاك تويسينجي في الدقيقة 30 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 86.
وأصبح رصيد جور ماهيا 16 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب وله مباراة واحدة مؤجلة في المسابقة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.
ويلعب جور ماهيا أمام الزمالك الأحد المقبل في افتتاح دور المجموعات بالكونفيردالية بالنسبة للفريق، وتقام مباراة بكينيا.
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