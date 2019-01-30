محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
قال إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن هناك صعوبة في إتمام التعاقد مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك.
وكان مصدر مقرب من شيكابالا، قد كشف لمصراوي، في وقت سابق عن توقف المفاوضات بين المصري وشيكابالا، بسبب مطالب الزمالك المادية.
وصرح إيهاب جلال لقناة "أون سبورت" قائلا "المصري في الوقت الحالي يمتلك لاعبين مميزين، نريد أن نضم أي لاعب لمدة موسم ونصف على الأقل لكي نستفيد منه".
وواصل "من الصعب أن نتعاقد مع شيكابالا خلال فترة الانتقالات الحالية بسبب مغالاة إدارة نادي الزمالك في مطالبها المادية من أجل الاستغناء عن اللاعب، الرقم المطلوب صعب دفعه".
واختتم "بالطبع شيكابالا لاعب جيد للغاية ومميز وإضافة لأي فريق، لكن لو إدارة الزمالك وافقت على تقليص المقابل المادي سيكون أمر جيد بالتأكيد، ونقدر تماما قيام كل نادي بتحديد قيمة لاعبيه".
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال: طلبات الزمالك المادية تمنعنا من التعاقد مع شيكابالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.