3 إصابات جديدة في الأهلي قبل موقعة سيمبا التنزاني

يعاني 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاصابة، قبل موقعة سيمبا التنزاني، والمقرر لها يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف خالد محمود، طبيب الفريق، أن الثلاثي علي لطفي وصالح جمعة وأيمن أشرف، يعانون من الإصابة قبل اللقاء الإفريقي المرتقب.

وأوضح طبيب الأهلي أن علي لطفي يعاني من إصابة في الكتف وخضع للأشعة ومن المقرر خضوعه لبرنامج تأهيلي.

وأضاف أن أيمن أشرف، مدافع الفريق، يعاني من كدمة في الأنف وقام بوضع واقي على الأنف مشيرا إلى أنه جاهز للمباراة.

وأختتم أن صالح جمعة اشتكى من إجهاد في العضلتين الخلفية والضامة وخضع لبرنامج تأهيلي.