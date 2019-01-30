دورتموند يرفض طلب فيغل بالانضمام إلى سان جيرمان

أكد لاعب الوسط الألماني يوليان فيغل، صحة التقارير التي تحدثت عن قرار فريقه بروسيا دورتموند، برفض طلبه الانضمام إلى باريس سان جرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال اللاعب لمجلة سبورت بيلد الرياضية الألمانية: “يجب عليّ أن أتقبل رفض المسؤولين في النادي تحريري من عقده، الآن تركيزي الكامل منصب على أن أكون ناجحاً مع بوروسيا دورتموند”.

وبعد أن وقع الجناح الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش عقد انتقاله الى تشلسي الإنجليزي أوائل الشهر الحالي على أن يبقى في صفوف دورتموند حتى الصيف المقبل على سبيل الإعارة، كان المدير الرياضي للفريق “الاصفر والاسود” ميكايل تسورك واضحاً عندما قال بأنه لن يبيع أي لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تقفل في الساعة 5 عصراً من يوم غد الخميس بالتوقيت المحلي.