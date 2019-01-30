استعدادا لسيمبا التنزاني.. الأهلي يؤجل معسكره لإحياء شهداء مذبحة بورسعيد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي تأجيل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني إلى يوم الجمعة بدلا من غدٍ الخميس. وجاء قرار الجهاز الفني للفريق الأحمر بتأجيل المعسكر المغلق لمدة 24 ساعة من أجل إحياء ذكرى شهداء الأهلي في مقر النادي الجزيرة صباح يوم الجمعة المقبل. وتحل يوم الجمعة الذكرى السابعة لشهداء الأهلي في “مذبحة بورسعيد” والتي راح ضحيتها 72 مشجع من جماهير القلعة الحمراء. ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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