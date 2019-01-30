أهلي جدة يضم بديلاً لعبد الله السعيد بمبلغ فلكي

انتظرت إدارة نادي أهلي جدة السعودي لمدة ثلاثة أسابيع من بعد رحيل الدولي المصري “عبد الله السعيد” إلى نادي بيراميدز، وقامت باعلان ضمها لبديله في مركز الرقم 10.

وقال أهلي جدة بأنه تعاقد بشكل رسمي مع صانع الألعاب الدولي الروماني “نيكولاي ستانسيو” من نادي سبارتا براجا التشيكي بعقد مدته ثلاثة أعوام ونصف، قبل يومين فقط من غلق الميركاتو الشتوي.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “تم التوقيع على عقد مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو قادمًا من سبارتا التشيكي”.

وسجل ستانسيو أربعة أهداف ومرر سبع كرات حاسمة لزملائه في سبارتا براجا بالموسم الحالي، خلال 20 مباراة لعبها مع الفريق، وفي جعبة اللاعب سبعة أهداف في 21 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الروماني.

صاحب الـ 25 عامًا بدأ مشواره الكروي عام 2007 بين صفوف نادي ألبا إيولا الروماني الذي ظل معه حتى عام 2012.

وبعد قضاءه لموسم ونصف بين صفوف نادي فاسلوي أف سي الروماني، انتقل إلى كبير المسابقة “ستياوا بوخارست” ليلعب معه بصفة أساسية لمدة أربعة مواسم متتالية.

وكان موسم 2016/2015 الأفضل في مسيرة ستانسيو، إذ سجل 12 هدفًا في 28 مباراة مع ستياوا بوخارست في الدوري الروماني، ما أدى إلى انتقاله لصفوف نادي أندرلاخت البلجيكي بمبلغ 8.20 مليون يورو.

لكنه لم يستمر في آندرلاخت لأكثر من موسمين وانتقل بعدها إلى سبارتا براجا بمبلغ 3.75 مليون يورو، واستطاع خلال موسم ونصف استعادة مستواه المعهود والذي أهله للانتقال بحوالي 10 ملايين يورو إلى أهلي جدة.صانع الألعاب الدولي الروماني ستانسيو يعوض عبد الله السعيد في أهلي جدة (صور: Google.com)