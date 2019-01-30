‏ تعيين أحمد عفيفي متحدثاً رسمياً لنادي بيراميدز

احمد عفيفي كتب- عبدالرحمن أبوهاشم أعلن نادي بيراميدز ، اليوم الأربعاء ، تعيين أحمد عفيفي متحدثاً رسمياً باسم النادي في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام. وكلف مسؤولو نادي بيراميدز أحمد عفيفي بالتحدث لوسائل الإعلام فيما يخص أي أمور تتعلق بالفريق أو الأمور الإدارية. وعمل عفيفي كمحلل للمباريات في قناة بيراميدز ثم قناة السعودية الرياضية.

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