اول فوز للزمالك فى البطولة العربية للانديه للسيدات الطائرة

الزمالك أمام الدفاع الحسني المغربيكتب- عبدالرحمن أبوهاشم
حقق فريق الزمالك لكرة الطائرة للسيدات اول فوز له فى البطولة العربية رقم 20 للاندية أمام نظيره الدفاع الحسني المغربيبنتيجه 3 / صفر في المباراة الثانية من فعاليات اليوم الرابع للبطولة العربية المقامة
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/18 و25/15 و16 / 25 لصالح نادي الزمالك .
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