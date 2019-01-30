اول فوز للزمالك فى البطولة العربية للانديه للسيدات الطائرة

الزمالك أمام الدفاع الحسني المغربي كتب- عبدالرحمن أبوهاشم حقق فريق الزمالك لكرة الطائرة للسيدات اول فوز له فى البطولة العربية رقم 20 للاندية أمام نظيره الدفاع الحسني المغربي بنتيجه 3 / صفر في المباراة الثانية من فعاليات اليوم الرابع للبطولة العربية المقامة بنتيجه 3 / صفر في المباراة الثانية من فعاليات اليوم الرابع للبطولة العربية المقامةعلى ملعب الصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى والتى تستمر حتى يوم السبت المقبل. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/18 و25/15 و16 / 25 لصالح نادي الزمالك .

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