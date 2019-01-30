شاهد.. إيهاب جلال يكشف موقف إنضمام شيكابالا إلى المصري

شيكابالا

كتب - عادل أبو الفضل:

أوضح إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، موقف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا من الإنضمام لصفوف الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مجلس إدارة المصري البورسعيدي اتفق مع شيكابالا على الإنضمام للفريق، قبل أن تتوقف المفاوضات بعد طلب رئيس الزمالك الحصول

على 9 ملايين جنيه.

وقال جلال في تصريحات لفضائية on sport "شيكابالا لاعب كبير وسيكون إضافة للفريق، ولكن المقابل المادي كبير، مما يجعل هناك صعوبة في التعاقد مع اللاعب".

وأردف "لا أستطيع تحميل خزينة النادي المصري

دفع ذلك المبلغ، كما إنه سيكون هناك صعوبة في ان اتعاقد مع لاعب لمدة 6 شهور فقط".

وواصل "شيكابالا لاعب مميز ولكني أحتاج إلى لاعب يتواجد في الفريق لفترة طويلة، وليس لاعب يتواجد لمدة 6 شهور فقط ولا أستطيع الاعتمادد عليه بعد ذلك، ولكننا نملك في المصريالعديد من اللاعبين الجيدين الذي سيتمكنون من إضافة الكثير للفريق".

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