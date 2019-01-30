نيمار يتصدر تويتر بعد إصابته

تصدر البرازيلي نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إعلان النادي الباريسي إصابته بإلتواء في الكاحل وعليه سيجري عملية جراحية، ويغيب لمدة 10 أسابيع عن الملاعب مما يعني غيابه عن مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر يونايتد في الدوري

الأبطال.

وكان نيمار قد أصيب في مباراة فريقه أمام ستاسبورج بكأس فرنسا، وعليه لم يستطع اللاعب البرازيلي أستكمال اللقاء، وتم تبديله.

الجدير بالذكر أن تلك الإصابة هى نفسها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم

الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وكان قد أوضح المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الباريسي إنه سيكون من الصعب على النجم البرازيلي خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد، في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري الأبطال، وأكد :"سيكون من المبكر الحديث عن تاريخ لعودة نيمار لأنه يتعين علينا انتظار استجابته للعلاج لمعرفة فكرة أوضح عن غيابه".