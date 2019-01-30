"الشباب والرياضة" تطلق مبادرة مجتمعية للطلائع في 1600 مركز شباب

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

تنظم الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة مبادرة مجتمعية للطلائع للمرحلة العمرية من 12 الي 18 عاما تحت شعار ( فكر – ابدع – غير - كن ايجابي ) داخل 1600 مركز شباب علي مستوي الجمهورية، بمشاركة 8000 طليع وينفذ من خلالها 100 ورشة عمل تدريبية تبدأ من شهر يناير الحالي وتنتهي شهر أبريل المقبل.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الطلائع بمراكز الشباب علي التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال مساعدتهم في تقديم

مبادرات تساعد في حل قضايا المجتمع التي تخصهم بطرق جاذبة ومبتكرة وغير تقليدية عن طريق أنواع متنوعة من الفنون منها "مسرح تفاعلي -مسرح عرائس -غناء – رسم -أفلام كرتونية وجرافيك -حملات إعلامية إبداعية " على أن يتم وضع المبادرات الفائزة كخطة قومية تنفذ في جميع المحافظات العام القادم .

وتناولت فعاليات التدريب في اطار تنفيذ المرحلة الثانية لتنفيذ البرنامج من 19

يناير الجارى بإقامة ورش تدريبية وتطبيق عملي ميداني لأفكار الطلائع المشاركة بمراكز الشباب في 16 محافظة من إجمالي 27 محافظة وهم (القاهرة و الجيزة والبحيرة و البحر الأحمر والوادي الجديد و المنيا والاقصر وأسوان وسوهاج وبني سويف والإسماعلية وشمال سيناء ومطروح والغربية والشرقية وكفر الشيخ).

ومن المجالات المتاحة للمبادرات التي سينفذها الطلائع مبادرات إعادة بناء الإنسان في "بناء الشخصية المصرية وتعزيز الهوية الوطنية"، ومبادرات بيئية عن "تدوير القمامة، وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المناخ الصحي"، ومبادرات الأمن الفكرى في "التعليم والبحث العلمي، والحروب الإلكترونية ومواجهة الشائعات"، ومبادرات عن حقوق الطفل، ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة.