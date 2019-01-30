المصري يخطف فوزًا غاليًا على بتروجت بهدف

فريق المصري - ارشيفية حقق فريق المصري فوزا غاليا بتغلبه على بتروجت بهدف نظيف بستاد الجيش الثالث بالسويس في الجولة العشرين للدوري الممتاز. أحرز الهدف جريندو في الدقيقة 74 في لقاء كان فيه المصري الافضل والاكثر انتشارا وخطورة على المرمى. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري الى 25 نقطى وصعد الى المركز السابع بينما تجمد رصيد بتروجت عند 15 نقطة قابعا في المركز الاخير ودخل بقوة دائرة الهبوط.

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