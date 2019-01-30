شاهد.. محمد النني يوجه رسالة إلى زميله في آرسنال

محمد النني و هيكتور بيليرين كتب - عادل أبو الفضل: وجه محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف آرسنال رسالة إلى هيكتور بيليرين، زميله في الفريق الإنجليزي. ونشر النني عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لبيليرلين خلال تواجده في المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها معلقًا "أتمنى لك الشفاء العاجل يا أخي.. نحن جميعا نحبك". لبيليرلين خلال تواجده في المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها معلقًا "أتمنى لك الشفاء العاجل يا أخي.. نحن جميعا نحبك". وكان نادي أرسنال أعلن عن إصابة هيكتور بيليرين مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مواجهة تشيلسي فى الجولة الـ23 من الدورى الإنجليزى، ليغيب اللاعب عن الجانرز لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

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