المحلة يدعم صفوفه بمهاجم طنطا وﻻعب المصري

أنهى مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة إبراهيم صادق إجراءات انتقال محمد منتصر لاعب نادي طنطا السابق لمدة سنتين ونصف واللاعب وليد حسن لاعب المصرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
وقد حضر اللاعبان إلى مقر النادى بصحبة وكيل كل منهم وقاما بتوقيع الانتقال إلى صفوف الفلاحين بعد الاتفاق على كافة النواحي الماليه فى حضور لجنة التعاقدات
يذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن دمنهور صاحب المركز الأول.
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