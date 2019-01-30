اونلاين | لايف يوتيوب - مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر - شاهد مباراة ليفربول بدون تقطيع كورة أونلاين لايف

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لايف يوتيوب - مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر - شاهد مباراة ليفربول بدون تقطيع كورة أونلاين لايف

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة عندما يفتتح ملعب انفيلد ابوابه لاستضافة لقاء ليفربول ضد ليستر سيتي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في بث حي ومباشر اليوم، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة بدون تقطيع.

لايف يوتيوب - مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر - شاهد مباراة ليفربول بدون تقطيع كورة أونلاين لايف

الريدز متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه السيتي، يدخل مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الانتصار لتوسيع الفارق مع السيتزن الذي سقط في فخ الهزيمة بالأمس أمام نيوكاسل بهدفين لهدف، وخاض ليفربول 23 مباراة حتى الآن بالبريمير ليج فاز في 19 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر في مباراة وحيدة، ونجح ليفربول في تسجيل 54 هدفا بينما تلقت شباكع 13 هدفا فقط ، على الجانب الأخر يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 10 ونجح لاعبوه في تسجيل 29 هدف وتلقت شباكه 29 هدف يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي.

وسيكون محمد صلاح على رأس تشكيل فريقه في مبااراة اليوم، ويقدم الفرعون المصري مستوى مميز مع فريقه، حيث يحتل صدارة هدافي البريمير ليج برصيد 16 هدفا، وفاز صلاح مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد صراع مع زميله بالريدز السنغالي ساديو ماني، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر.

لايف يوتيوب - مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر - شاهد مباراة ليفربول بدون تقطيع كورة أونلاين لايف

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.