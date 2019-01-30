اونلاين | ليفربول وليستر سيتى بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتى كورة ستار بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول اليو

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ليفربول يتطلع لتخطى عقبة جديدة نحو تحقيق لقب المنافسة، يستضيف فريق ليفربول منافسه ليستر سيتى بالأسبوع الرابع والعشرين من الدورى الإنجليزى، ويأمل الريدز فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى لخطف انتصار مثير وخطير خلال مشواره لتحقيق اللقب الغائب، كما يطمح الليفر فى تقديم الأداء الرائع والمنتظر المتمثل فى أفضل لاعبي البريميرليج منهم محمد صلاح وماني وفيرمينو ويساعدهم شاكيرى وستوريدج وفان ديك والحارس أليسون بيكر يلا شوت بث مباشر, يلا كورة بث مباشر, البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتى, ماتش ليفربول وليستر سيتى, البث المباشر لقناة بي ان سبورت, بي ان سبورت بث مباشر, ماتش ليفربول وليستر سيتى مباشر, مباراة ليفربول وليستر سيتى بث مباشر, مباراة ليستر سيتى ضد ليفربول اليوم.

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ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من الفوز فى 19 لقاء والتعادل فى 3 وخسارة مباراة واحدة، وحقق الفريق الفوز فى مباراة الجولة الماضية على فريق كريستال بالاس بنتيجة 4-3 .

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ليستر سيتي يطمح فى المحاولة وخطف الانتصار، يلعب فريق ليستر سيتى فى ضيافة فريق ليفربول بلقاء الجولة ال24 من الدوري الإنجليزى، ويأمل فريق الثعالب فى تحقيق انتصار فى اللقاء المرتقب، كما يسعى لخطف فوز من فم الأسد والتقدم عدة مراكز في الترتيب، ويطمح ليستر فى حصد نقاط المباراة والارتقاء نحو أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية وتحسين أوضاع الفريق.

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ويحل فريق ليستر سيتى فى المركز التاسع برصيد 31 نقطة ، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 4 وخسارة 10 لقاءات حتى الأن، وكان ليستر سيتى قد خسر فى لقاء الجولة الماضية على يد فريق ولفرهامبتون بنتيجة 4-3 .

والجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول والتى أقيمت فى الأسبوع الرابع كان قد حسم فريق الليفر لصالحه بنتيجة 2-1

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتى

مباراة ليفربول وليستر سيتى بث مباشر تقام مباراة الأسبوع الرابع والعشرون فى الدورى الإنجليزى بين فريقى ليفربول وليستر سيتى يوم الأربعاء 30/1/2019، وتنطلق المباراة فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الحادية عشر بالتوقيت الدولى السعودى، وفى تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتى

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتى يلا شوت تنقل مباراة ليفربول وليستر سيتى فى الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي على قناة bin sport hd2، بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتى بي ان سبورت كما يذاع استوديو تحليلي كبير للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتى بث مباشر

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