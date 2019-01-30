اونلاين | يوتيوب HD مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (youtube) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح kora live

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يوتيوب HD مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (youtube) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح kora live
نجح اللاعب الجابوني في تسجيل هدف في شباك فريق كارديف سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز المهاجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانشستر سيتي أيضا هدف في خسارة فريقه ضد نادي نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
يوتيوب HD مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (youtube) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح kora live
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- محمد صلاح 16 هدفا.
2- أوباميانج 15 هدفا.
3- هاري كين 14 هدفا.
4- سيرجو اجويرو 11 هدفا.
5- ايدين هازارد 10 أهدافا.
6- جيلين موراي 10 أهداف.
7- رحيم سترلينج 10 أهداف.
8- كالوم ويلسون 10 أهداف.
9- الكسندر ميتروفيتش 10 أهداف.
10 - ريتشارلسون 10 أهداف.
يوتيوب HD مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (youtube) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح kora live
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