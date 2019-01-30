اونلاين | (الدوري الانجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مشاهدة (الدوري الانجليزي)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (الدوري الانجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مشاهدة (الدوري الانجليزي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

(الدوري الانجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مشاهدة (الدوري الانجليزي)

يستضيف فريق ليفربول فريق ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.

يخوض نادي ليفربول مساء اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، والذي ينشط في صفوفه محترفنا المصري "محمد صلاح" مباراة جديدة أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

(الدوري الانجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مشاهدة (الدوري الانجليزي)

فريق حُمر الميرسيسايد يلعب على ملعبه وأمام جماهيره "آنفيلد" أمام نظيره ليستر سيتي؛ ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.

ويأمل فريق الريدز في تحقيق الفوز على الثعالب من أجل الابعتاد في صدارة الدوري الممتاز، وليوسع الفارق إلى 7 نقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف مساء الثلاثاء.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

الريدز سيواجه نظيره الويلزي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناة "beIN SPORTS HD 2".

(الدوري الانجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مشاهدة (الدوري الانجليزي)

معلق مباراة ليفربول امام ليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي

الشبكة القطرية كشفت أن المعلق المصري "علي محمد علي" هو من سيعلق على مباراة اليوم بين ليفربول وليستر سيتي في البريميرليج.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان ديك، لوفرين، ماتيب.

خط الوسط: فيانالدوم، هندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

فريق حُمر الميرسيسايد يحتل صدارة البريميرليج، برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب في الموسم الماضي مانشستر سيتي.

(الدوري الانجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مشاهدة (الدوري الانجليزي)