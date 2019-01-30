اونلاين | bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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لكل عشاق كرة القدم الانجليزية موعدنا اليوم مع بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في فعاليات الجولة الرابعة والعشرون ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاربعاء الموافق 30-1-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الامارات ويستضيف ملعب الانفيلد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم وتذاع المباراة غبر قنوات bien sport المشفرة بمشاركة النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي اليوم علي يلا شوت الجديد .

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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم حصريا علي موقع يلا شوت الجديد حيث ننقل لكم مباراة اليوم بجودة عالية وبدون تقطيع حيث يتدخل فريق ليفربول في المركز الاول كمتصدرا للدوري الانجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة جمعهم من 19 انتصار و 3 تعادلات وخسارة واحدة خلال مشواره في هذا الموسم الاكثر من ممتاز لفريق ليفربول تحت قيادة للمدير الفني يورجن كلوب ومجموعة ممتازة من لاعبي الليفر ابرزهم لاعب منتخب مصر النجم محمد صلاح فخر العرب كما تلقبه الجماهير العربية وخط هجومه الناري بقيادة صلاح وماني وفرمينيو .

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي لايف اليوم

مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في يلا شوت الجديد في تغطية متميزة لكافة الدوريات المحلية والاوروبية بدون تقطيع حيث هناك تخوفات من غيابات في صفوف فريق الريدز ابرزهم مدافع الفريق فان ديك الهولندي الذي اصيب بنزلة برد ولم يشارك الفريق تدريباته بالامس التي خاضها استعدادا للجولة الرابعة والعشرون من الدوري الانجليزي اليوم حيث ان ليفربول يدخل لقاء اليوم وعينه علي 3 نقاط لتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف المان سيتي الذي يفرق عنه بفارق 4 نقاط حتي يغرد الليفر منفردا بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز .

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي الان

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر موقع يلا شوت الجديد بسرعات مناسبة لكافة الاجهزة المحمولة والجوال وعلي الجانب الاخر يدخل فريق ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي في الموسم القبل السابق لقاؤه اليوم امام المتصدر ليفربول وهو في المركز العاشر برصيد 31 نقطة جمعهم من 9 انتصار و 4 تعادلات و10 خسارة خلال مشواره في هذا الموسم ويريد فريق ليستر تقديم مستوي جيد واحراز اي نتيجة ايجابية امام الليفر اليوم لتحسين مركزه في ترتيب الجدول الانجليزي البريمرليج .

تفاصيل وموعد مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

نشاهد مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة التي تمتلك كافة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الانجليزي الممتاز .

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي الأن | LIVE

ليفربول vs ليستر سيتي

البطولة : الدوري الانجليزي الممتاز

القنوات الناقلة : Sport TV 3

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

Sport Klub 3 Serbia

RMC Sport 1

HD ماتش ليفربول وليستر سيتي | كورة اون لاين

الملعب : استاد الانفيلد

الحكم: مارتن أتكينسون

المعلق : علي محمد علي

Bein Sport مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

موعد المباراة

الساعة ال 11.00 مساءاً بتوقيت السعودية

الساعة ال 10.00 مساءاً بتوقيت مصر

الساعة ال 10.00 مساءاً بتوقيت فلسطين

الساعة ال 10.00 مساءاً بتوقيت الأردن

الساعة ال 10.00مساءاً بتوقيت سوريا

الساعة ال 10.00 مساءاً بتوقيت لبنان

الساعة ال 12.00 مساءا بتوقيت الامارات

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