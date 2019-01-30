اونلاين | يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع الدولي لم يشارك في المران بالكامل حيث لم يتعاف نهائيًا من البرد الذي تعرض له خلال رحلة الفريق إلى دبي قبل أيام.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو” أن مباراة الغد بين ليفربول ضد ليستر سيتى قد تشهد حدثًا استثنائيًا وهو غياب فان ديك الذي شارك في كل مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي منذ مباراة هدرسفيلد في يناير 2018 وذلك عقب انتقاله من ساوثهامبتون مباشرة.

يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف بينما يحتل ليستر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول مباراة اليوم بقلبى الدفاع، جويل ماتيب وديان لوفرين.

يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويعانى ليفربول من عدة غيابات أبرزها ثنائي الدفاع أرنولد الظهير الأيمن الذي لن يشارك قبل 10 أيام على الأقل وجو جوميز.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتسلط الأضواء في ليفربول على النجم المصري محمد صلاح الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، والذي بات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفاً.

يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: ليفربول ضد ليستر سيتي الأسبوع: 24

الملعب: آنفيلد

الحكم: مارتن أتكينسون

المعلق : علي محمد علي

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

Sport TV 3

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

Sport Klub 3 Serbia

RMC Sport 1

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

سيتم توفير البث قبل المباراة

يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول وليستر سيتي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH