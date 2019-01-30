اونلاين | لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 30-1-2019 بث مباشر - الدوري الانجليزي| يلا شوت

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لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 30-1-2019 بث مباشر - الدوري الانجليزي| يلا شوت

تقدم "الخليج 365 الرياضي"، بث مباشر لمباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري، محمد صلاح، وضيفه ليستر سيتي، التي تجمعهما على ملعب "أنفيلد" بالجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وينطلق البث المباشر لمباراة ليفربول وليسر سيتي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم مارتن أتكينسون، ويعلق عليها المصري "علي محمد علي".

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 30-1-2019 بث مباشر - الدوري الانجليزي| يلا شوت

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول وليستر سيتي على ملعب "ووكرز" انتهت بفوز ليفربول بثنائية مقابل هدف.

ويحتل الريدز بقيادة الفرعون المصري قمة جدول "البريميرليج" برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطاردة مانشستر سيتي، بينما يحتل ليستر في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة هز الشباك والابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر القائمة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن الثنائي هاري كين قائد توتنهام وأوباميانج مهاجم أرسنال.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 30-1-2019 بث مباشر - الدوري الانجليزي| يلا شوت

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فابينيو - ماتيب - لوفرين - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وليسنر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 30-1-2019 بث مباشر - الدوري الانجليزي| يلا شوت