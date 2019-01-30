رياضة | استقالة مؤمن سليمان من تدريب بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة مؤمن سليمان من تدريب بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجت، استقالته عقب الهزيمة أمام المصري بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدوري.

وبلغ مؤمن استقالته لحمادة أنور مدير الكرة وطلب منه أن يبلغها لمجلس الإدارة النادي.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الفريق مصير مؤمن سليمان سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويحتل الفريق البترولي المركز الأخير في بطولة الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- المصري 25 نقطة 8-طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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