رياضة | مدرب برشلوني وقضى 13 عاماً في قطر.. من هو "سانشيز فيليكس" مدرب العنابي في كأس آسيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلوني وقضى 13 عاماً في قطر.. من هو "سانشيز فيليكس" مدرب العنابي في كأس آسيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن منتخب قطر من الوصول إلى مباراة نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019 وذلك بعد تخطي عقبة نظيره منتخب الإمارات بجدارة واستحقاق في نصف النهائي.

وسيلتقي منتخب قطر مع اليابان في المباراة النهائية والمقرر أن تقام على ستاد مدينة زايد الرياضية، وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق الأول من فبراير.

قدم منتخب قطر عروض قوية منذ بداية البطولة حيث حصد العلامة الكاملة وتصدر مجموعه وتمكن من إقصاء العراق في دور الستة عشر وأيضا كوريا الجنوبية بدور ربع النهائي والإمارات في قبل النهائي.

لذا؛ فيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم وأبرز المعلومات عن فيليكس سانشيز مدرب قطر المميز الذي ينال إشادة الجميع:

- هو مدرب إسباني شاب من مواليد 13 ديسمبر 1975 أي يبلغ من العمر 43 عاماً

- سانشيز لم يلعب كلاعب في أي من الأندية الكبيرة، لكنه بدأ مسيرته التدريبية مبكراً

- تم تعيينه كمدير فني لفريق برشلونة للشباب لمدة 10 أعوام، من 1996 حتى 2006

- ومن 2006 حتى 2013 عمل كمدربا في أكاديمية Aspire الرياضية القطرية المعروفة

- تولى تدريب منتخب قطر للشباب تحت 19 سنة من 2013 حتى 2015 وحصل معه على بطولة كأس آسيا للشباب 2014، ومنتخب قطر تحت 20 عاما ومن 2017 منتخب قطر تحت 23 عاما

- ومن ثم تولى تدريب المنتخب الأول ومعه نفس اللاعبين الذين بدأ معهم من الصفر

- صنع منتخب من الناشئين ودائما ما يكونوا جاهزين ذهنيا فقد فازوا بجميع المباريات بالبطولة الآسيوية ولم يستقبلوا حتى الآن أي هدف

- طريقة اللعب المفضلة بالنسبة له هي 4-2-3-1