رياضة | سولاري يتلقى أخبارًا سارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يتلقى أخبارًا سارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت اقرير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، بدأ يفرغ العيادة من نجومه المصابين، عقب اكتمال تعافي معظمهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن الأرجنتيني سانتياجو سولاري،صار لديه جميع اللاعبين قبل أكثر من 24 ساعة من المواجهة التالية، فقط فاييخو خيسوس، الذي تدرب على العشب.

لكن عمل خارج المجموعة في تدريب الصباح، إنها أخبار سعيدة لمدرب ريال مدريد حيث يستطيع الإعتماد على الجميع في المباراة، حيث سيواجه ريال مدريد نظيره جيرونا في إياب كأس الملك.

وكان آخر من أنضم إلى المجموعة هم راموس، أسينسيو وكيلور، حيث سيعود نافاس إلى التشكيلة الأساسية في الكأس، ولكن من المرجح أن سولاري سيريح راموس بعد تعرضه لضربة في الركبة ضد إسبانيول يوم الأحد. أما بالنسبة لأسينسيو، فقد يعود للعب بعد إصابته في كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.