رياضة | هل يستغل ريال مدريد حالات الغضب مع هازارد ونيمار وإريكسن ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستغل ريال مدريد حالات الغضب مع هازارد ونيمار وإريكسن ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير صحفية إسبانية، أن حالات الغضب مع إيدين هازارد ونيمار دا سيلفا وكريستيان إريكسن تساعد نادي ريال مدريد الإسباني، حيث يقاتل كل فرد منهم مع ناديه لأسباب مختلفة، مما يمكن أن يساعد ريال مدريد على توقيعهم.

وبحسب ما ذكرته "ديفينسا سنترال" فـ الأن إذا وضعنا قائمة باسم 3 فرق غاضبة من نجومها سيكون هناك ثلاثي على رأس القائمة تشيلسي وباريس سان جيرمان وتوتنهام، ومن المثير للاهتمام أن جميعهم غاضبون من لاعبين مرتبطون بريال مدريد، وهو أمر يمكن أن "يساعد" الأبيض على الحصول على توقيعهم بسبب تدهور علاقتهم.

هازارد وضح بالفعل أنه يريد الذهاب إلى مدريد، فهو لا ينوي التجديد مع تشيلسي، وحتى مدربه، ساري، أعلن بالفعل أنه قد يغادر لندن، يبدو الأمر مسألة وقت، ولكن هذا الخلاف لا يمكن التغلب عليه، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة اللاعب في التوقيع مع الميرينجي.

حالة إريكسن مشابهة لـ هازارد، وإن لم تكن بنفس الوضوح ينجذب اللاعب إلى فكرة اللعب في البرنابيو على الرغم من أنه لم يكن واضحا مثل البلجيكي، يفضل أن يكون حذراً لأنه يعلم أن مالك توتنهام فخور بقدر ما هو حاقد أي خطوة خاطئة يمكن أن تأخذك بعيدًا عن مدريد.

وأخيراً نيمار، عاد البرازيلي لخلاف مع مدربه ، هناك بالفعل شائعات تحذر من أن هذه "الحرب" هي القشة التي ملأت الزجاج، رفض اجراء جراحه وبدلاً من ذلك اختار العلاج المحافظ.

ثلاثة لاعبين رائعين واجهوا ثلاثة فرق كبيرة، في هذه الأثناء، في بيرنابيو يختارون تكتيك رؤية وسماع وصمت. كلما ازدادت قوة "نيمار" و "إريكسين" و "هازارد" مع فرقهم ، كلما كان أرخص ما يمكن أن يصلوا إلى "برنابيو". إنها مسألة وقت وصبر.