رياضة | الحرب مُستمرة.. باريس سان جيرمان يجهز أسلحته لضرب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب مُستمرة.. باريس سان جيرمان يجهز أسلحته لضرب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يسعى للرد على برشلونة بصفقة قوية بعدما خطف منه الهولندي فرينكي دي يونج منذ أيام.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم أن صفقة دي يونج ما تزال تسبب الألم للخليفي ولذلك يسعى للرد على الكتالونيين بالتعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام مؤكدة أن الخليفي مستعد لفعل أي شيء من أجل حرمان برشلونة من هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الخليفي يعمل حاليا على إقناع دي ليخت بالانضمام إلى صفوف النادي الباريسي وذلك لعلمه برغبة برشلونة الجادة في ضم اللاعب.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الخليفي يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد بتعزيز خط دفاعه بصفقة قوية مثل دي ليخت وخطف اللاعب ذو ال19 عاما من برشلونة الذي حرمه من صفقة دي يونج التي كان يحتاجها بشدة في الوقت الذي اعتقد فيه PSG أنهم حسموا الصفقة لصالحهم.