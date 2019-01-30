رياضة | بنزيما يتفوق على كافة مهاجمي أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يتفوق على كافة مهاجمي أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، هو المهاجم الأكثر حصولاً على دقائق للعب على الصعيد الأوروبي بوجه عام.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن السخاء، هو القدرة الرائعة على رعاية الأصدقاء ومساعدتهم، وليس من السهل الخضوع لهيمنة الآخرين. هذا ما يحمله أسم كريم للمسلمين، وهو ما ربطه سولاري في بنزيما في المؤتمر الصحفي لأفضل أداء للاعب الفرنسي هذا العام.

في ملعب "RCDE" افتتح بنزيما كتالوج اللاعب الوحيد، "أنا مهاجم بروح صانع ألعاب"، حيث أوضح عن نفسه بعد المباراة بينما أشاد به زملائه. كارفخال: "لقد تبين لسنوات أنه جيد". كرة القدم التي قدمها كريم ضد إسبانيول ستكون على الطاولة إذا كنا نواجه أفضل أداء له منذ وصوله في صيف 2009.

لقد فتح ذلك الباب، لكن حديثه يركز على الحاضر، وتلك اللحظة تجذب مشهد أن بنزيما هو البطل أكثر من أي وقت مضى من يوم إلى يوم في فريق ريال مدريد.

هذا السخاء من مهاجم ليون السابق يوازي أيضاً الجهد البدني لديه هذا الموسم، كان بنزيما في الملعب لمدة 2،660 دقيقة من 3،180 الذي لعبها ريال مدريد منذ بداية البطولات مع كأس السوبر الأوروبي.

المباريات التي خاضها كريم بنزيما مع ريال مدريد وصلت إلى 35 مباراة بعد مشاركته الأخيرة ضد إسبانيول، ولم يتوقف بنزيما عن اللعب إلا مرتين في الكأس: ضد مليلية وليغانيس.

من بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا لا يوجد مهاجم لديه مجموع من الدقائق والمباريات أكثر من بنزيما، لوبيتيجي عندما كان مدرباً للفريق في بداية الموسم قال: "لن نرى كريم بارداً"، وقد تضاعف هذا الشعور مع مرور الشهور والوجود الشبه فارغ من ماريانو في الفريق.

أتضحت قيمة بنزيما مع قرار عدم إجراء العملية بعد كسر الإصبع الصغير من يده اليمنى الذي عانى منه في ملعب ريال بيتيس، بنزيما يشرح: "يؤلمني، ولكن عندما يتعلق الأمر بكرة القدم أنسى كل شيء".

القوة الجوية.. مع 15 هدفاً بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من المنافسة، يقدم بنزيما نفس السجل لدى سواريز أمام المرمى، على الرغم أن الأوروغواياني لعب 6 مباريات أقل، حيث لديه 385 دقيقة أقل من كريم بنزيما.