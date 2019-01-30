رياضة | إيهاب جلال: حققنا فوزا هاما على بتروجت.. وانتقال شيكابالا للمصري أصبح صعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال: حققنا فوزا هاما على بتروجت.. وانتقال شيكابالا للمصري أصبح صعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، سعادته الكبيرة عقب الفوز الهام على بتروجت بهدف نظيف.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب، الذي يتسبب في سعادة الجميع، وعلينا أن نواصل تحقيق النتائج الجيدة".

وتابع :"أشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء، على الرغم من أن اللاعبين استسهلوا اللقاء، لكن في النهاية حققنا الفوز وحصدنا الثلاث نقاط".

وأوضح :"بين شوطي اللقاء حذرت اللاعبين من الاستهتار خاصة وأننا سيطرنا على مجريات الشوط الأول وأهدرنا أكثر من فرصة محققة".

وواصل :"الأهم أننا حققنا الفوز في ظل الضغط على الجميع والفوز في أخر مباراتين أمر هام للغاية".

واستطرد :"إيزي شارك في المباراة رغم أنه لم يكن جاهزا لكنه لاعب جيد ويمتلك قدرات مميزة، وقمت بعمل برنامج خاص به، وأشكر إيزي إيميكا على ما قدمه في المباراة وأخصه بالذكر".

وواصل :"ربنا كرمنا بعدد جيد من اللاعبين وفي حالة تأقلمهم قادرون على صناعة شئ للفريق في الفترة المقبلة".

وأتم حديثه :"لن نستطيع تلبية الطلبات المادية لنادي الزمالك لضم شيكابالا، وفي حالة وجود رغبة من الزمالك في التفريط في خدمات شيكابالا بأقل من ذلك من الممكن أن نتعاقد معه، أما عكس ذلك سأبلغ مجلس الإدارة بإغلاق هذا الملف".