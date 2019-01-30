رياضة | أهداف مباراة - المصري 1 × 0 بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - المصري 1 × 0 بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوزا، على نظيره بتروجت، ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري المصري. وسجل جريندو هدف فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1-0.

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