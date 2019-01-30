رياضة | المصري يعمق جراح بتروجت ويواصل صحوته بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يعمق جراح بتروجت ويواصل صحوته بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوزا، على نظيره بتروجت، ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري المصري.

وسجل جريندو هدف فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 25 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 15 في المركز الأخير.

إيهاب جلال: حققنا فوزا هاما على بتروجت.. وانتقال شيكابالا للمصري أصبح صعبا

أعرب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، سعادته الكبيرة عقب الفوز الهام على بتروجت بهدف نظيف.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب، الذي يتسبب في سعادة الجميع، وعلينا أن نواصل تحقيق النتائج الجيدة".

وتابع :"أشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء، على الرغم من أن اللاعبين استسهلوا اللقاء، لكن في النهاية حققنا الفوز وحصدنا الثلاث نقاط".

وأوضح :"بين شوطي اللقاء حذرت اللاعبين من الاستهتار خاصة وأننا سيطرنا على مجريات الشوط الأول وأهدرنا أكثر من فرصة محققة".

وواصل :"الأهم أننا حققنا الفوز في ظل الضغط على الجميع والفوز في أخر مباراتين أمر هام للغاية".

واستطرد :"إيزي شارك في المباراة رغم أنه لم يكن جاهزا لكنه لاعب جيد ويمتلك قدرات مميزة، وقمت بعمل برنامج خاص به، وأشكر إيزي إيميكا على ما قدمه في المباراة وأخصه بالذكر".

وواصل :"ربنا كرمنا بعدد جيد من اللاعبين وفي حالة تأقلمهم قادرون على صناعة شئ للفريق في الفترة المقبلة".

وأتم حديثه :"لن نستطيع تلبية الطلبات المادية لنادي الزمالك لضم شيكابالا، وفي حالة وجود رغبة من الزمالك في التفريط في خدمات شيكابالا بأقل من ذلك من الممكن أن نتعاقد معه، أما عكس ذلك سأبلغ مجلس الإدارة بإغلاق هذا الملف".