رياضة | نجم مانشستر سيتي يتحدي ليفربول: سنقاتل على لقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يتحدي ليفربول: سنقاتل على لقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي إيمريك لابورت نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عقب الخسارة من نيوكاسل يونايتد أمس بأنهم سيقاتلون على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال لابورت في تصريحات لقناة النادي : "الخسارة دائمًا أمر محبط وكنا نريد تقليص الفارق أكثر مع نادي ليفربول ولكن يجب أن نتعلم من أخطائنا من أجل المباريات المقبلة".

واختتم لابورت تصريحاته قائلاً : "لايزال هناك 14 مباراة لنا في الدوري الإنجليزي وسنقاتل من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ولست قلقًا على مانشستر سيتي وذلك بسبب جودة اللاعبين والتي نمتلكها".