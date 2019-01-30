رياضة | مدرب توتنهام يلمح لإمكانية رحيله لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام يلمح لإمكانية رحيله لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن مستقبله مع النادي اللندني ليس محسومًا، ملمحًا لإمكانية رحيله عن تدريب السبيرز.

وقال بوتشيتينو، الذي يعد من أبرز المرشحين لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني: "لا يمكنني أن أعد بالبقاء، الأمر يتعلق بالرئيس والقرار العام للنادي، وليس لي".

وأضاف: "عندما وقعت، وقعت لخمس مواسم، أنا احترم عقدي، ولكن خمس سنوات لمدرب لا تعني البقاء طوال هذه المُدة مثل اللاعبين، أنا موظف في النادي".