رياضة | ريال مدريد يستأنف تدريباته لمواجهة جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستأنف تدريباته لمواجهة جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأجرى فريق ريال مدريد المران الأخير قبل مواجهة جيرونا في إياب ربع نهائي كأس الملك، الذي سيقام على أرضية مونتيليبي ويواصل فاييخو خيسوس برنامجه التأهيلي وقد تدرب بشكل منفرد على العشب.
واستدعى سانتياجو سولاري مدرب الميرنجي لاعب ريال مدريد كاستيا خافي سانشيز للمشاركة في المران الذي بدأه البلانكوس بتمارين الاحماء قبل إجراء تمارين الحيازة والضغط ثم اختتموه بمباريات على مساحة صغيرة.
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